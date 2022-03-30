У Маріуполі російські окупанти обстріляли офіс Консультативної місії ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Маріуполі окупанти обстріляли польовий офіс Консультативної місії ЄС в Україні (КМЄС). Брюссель попросив рф негайно припинити наступ і вивести всі війська з території України. Про це зазначається в заяві високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, передає УНН.
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"Сьогодні КМЄС отримала достовірну інформацію про те, що приміщення її Маріупольського польового офісу нещодавно постраждали від російських обстрілів", — йдеться в повідомленні.
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У результаті ворожого обстрілу офіс і обладнання КМЄС отримали значні пошкодження. Члени місії не постраждали.
Боррель засудив напад на офіс КМЄС, а також будь-які атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру.
Він зажадав від російської федерації негайно припинити військовий наступ і вивести свої війська з усієї території України, як до цього закликають резолюції Генеральної Асамблеї ООН і розпорядження Міжнародного суду.
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