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В Мариуполе начался шторм и буря

В Мариуполе начался шторм и буря

Киев • УНН

 • 17817 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Мариуполе начался шторм и буря. Об этом корреспондент УНН сообщает с места событий.

Около 18:00 в Мариуполе началась буря, а на берегу Азовского моря - шторм. По словам синоптиков, сейчас скорость ветра в некоторых частях города составляет более 20 км/ч юго-западного направления.

Во всем городе сильные порывы ветра. В результате этого у некоторых автомобилей срабатывают сигнализации. Жители Левобережного района сообщили корреспонденту УНН о том, что ветви деревьев падают на тротуар и дорогу, где движутся авто. Начальник аварийной водолазно-спасательной станции Александр Татай сообщил, что его служба сейчас находится в полной готовности к любым обстоятельствам.

"Пока к нам вызовов о спасении людей или в отношении какого-либо событий не поступало. Синоптики анонсировали прогноз около 17 км/ч, но я могу сказать, что уже более 20 км/ч скорость ветра. Направление юго-западное. Но это пока начало. В эти выходные - в субботу и воскресенье - ситуация ухудшится, если верить прогнозу. В любом случае, мы в полной готовности к любому шторму или буре", - заявил корреспонденту УНН А.Татай

Пресс-служба ГосЧС Украины в Донецкой области сообщила корреспонденту УНН, что пока ни одного вызова на линию 101 не было.

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