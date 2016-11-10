У Маріуполі почався шторм і буря
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Маріуполі почався шторм і буря. Про це кореспондент УНН повідомляє з місця подій.
Близько 18:00, в Маріуполі почалася буря, а на березі Азовського моря — шторм. За словами синоптиків, зараз швидкість вітру в деяких частинах міста сягає понад 20 км/год південно-західного напрямку.
У всьому місті сильні пориви вітру. В результаті цього у деяких автомобілів спрацьовують сигналізації. Жителі Лівобережного району повідомили кореспонденту УНН про те, що гілки дерев падають на тротуар та дорогу, де рухаються авто. Начальник аварійної водолазно-рятувальної станції Олександр Татай повідомив, що його служба зараз знаходиться в повній готовності до будь-яких обставин.
“Поки до нас викликів про порятунок людей або щодо будь-яких подій не надходило. Синоптики анонсували прогноз близько 17 км/год, але я можу сміливо сказати, що вже більше 20 км/год швидкість вітру. Напрямок південно-західний. Але це поки початок. Цими вихідними — в суботу і неділю — ситуація погіршиться, якщо вірити прогнозу. В будь-якому випадку, ми в повній готовності до будь-якого шторму або бурі”, — заявив кореспонденту УНН А.Татай.
Прес-служба ДСНС України у Донецькій області повідомила кореспонденту УНН, що поки жодного виклику на лінію 101 не було.