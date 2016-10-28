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15 марта, 19:03 • 116642 просмотра

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В Мариуполе бойцы 56-й мотопехотной бригады возложили цветы к памятнику Воину-освободителю

В Мариуполе бойцы 56-й мотопехотной бригады возложили цветы к памятнику Воину-освободителю

Киев • УНН

 • 9817 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 28 октября. УНН. В Мариуполе бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады возложили цветы к памятнику Воину-освободителю и отправились домой. Об этом передает корреспондент УНН.

Сегодня на площади возле памятника Воину-освободителю бойцы пятьдесят шестой отдельной мотопехотной бригады возложили вместе с мариупольцами цветы в честь 72-й годовщины освобождения Украины от нацистских захватчиков.

На площади собралось несколько сотен человек: жители города, волонтеры, активисты и бойцы ВСУ. После гимна Украины и минуты молчания все желающие возложили цветы.

Для бойцов 56-й отдельной мотопехотной бригады сегодня наиболее знаменательный день. Они после двух лет в АТО возвращаются домой.

Пятьдесят шестая мотопехотная бригада знаменитая многими своими подвигами - освобождением Мариуполя, участием в многочисленных боях в секторе "Мариуполь" по защите города. Благодаря этим ребятам линию столкновения с боевиками удалось оттеснить подальше от Мариуполя, чтобы оставить город нетронутым и в безопасности.

Дмитрий Герасименко, командир 23 отдельного мотопехотного батальона верит, что Украина станет свободным и целостным государством.

"Я не буду влезать в политику. Скажу так: у нас достаточно сил и могущества, чтобы вернуть наши территории. Может мы и не сможем пройтись парадом по вражеской территории, но вернуть свою землю мои ребята точно смогут", - отметил он.

Напомним, сегодня в Виннице по случаю 72-й годовщины освобождения Украины от нацистских захватчиков состоялось торжественное возложение цветов и венков к Мемориалу Славы и памятному знаку погибшим воинам АТО на Европейской площади.

Украинские Национальные Новости

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