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У Маріуполі бійці 56-ї мотопіхотної бригади поклали квіти до пам'ятника Воїну-визволителю

У Маріуполі бійці 56-ї мотопіхотної бригади поклали квіти до пам'ятника Воїну-визволителю

Київ • УНН

 • 9817 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Маріуполі бійці 56-ї окремої мотопіхотної бригади поклали квіти до пам'ятника Воїну-визволителю і вирушили додому. Про це кореспондент УНН.

Сьогодні на площі біля пам'ятника Воїну-визволителю бійці 56-ої окремої мотопіхотної бригади поклали разом з маріупольцями квіти на честь 72-ї річниці визволення України від нацистських загарбників.

На площі зібралося кілька сотень людей: жителі міста, волонтери, активісти і бійці ВСУ. Після гімну України і хвилини мовчання всі охочі поклали квіти.

Для бійців 56-ї окремої мотопіхотної бригади сьогодні найбільш знаменний день. Вони після двох років в АТО повертаються додому.

56-а мотопіхотна бригада знаменита багатьма своїми подвигами - звільненням Маріуполя, участю в численних боях у секторі "Маріуполь" із захисту міста. Завдяки цим хлопцям лінію зіткнення з бойовиками вдалося відтіснити подалі від Маріуполя, щоб залишити місто недоторканим і в безпеці.

Дмитро Герасименко, командир 23 окремого мотопіхотного батальйону вірить, що Україна стане вільною і цілісної державою.

"Я не буду влазити в політику. Скажу так: у нас достатньо сили і могутності, щоб повернути наші території. Може ми і не зможемо пройтися парадом по ворожій території, але вигризти свою землю мої хлопці точно зможуть", - зауважив він.

Нагадаємо, сьогодні у Вінниці з нагоди 72-ї річниці визволення України від нацистських загарбників відбулося урочисте покладання квітів та вінків до Меморіалу Слави та пам’ятного знаку загиблим воїнам АТО на Європейській площі.

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