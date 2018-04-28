В Мали исламисты убили несколько десятков гражданских

В результате нападений исламистов на северо-восточной границе Мали с Нигером погибли несколько десятков гражданских лиц, среди которых дети и женщины. 27 апреля было совершено нападение, в котором погибли 30 человек. За день до этого боевик на мотоцикле убил 12 человек возле города Андерамбукане.

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По данным AFP, в течение двух дней погибли 43 человека, все они были гражданскими лицами, проживающими в одной общине — в поселениях Аклаз и Авакасса. Гибель людей 28 апреля подтвердил агентству Reuters губернатор региона Менака, где были совершены нападения и где большинство населения составляют представители кочующего народа туареги. Впрочем, по его информации, среди погибших не было женщин и детей.

Местные жители опасаются нападений со стороны исламистов, понесли серьезные потери в течение последних недель в регионе. В середине апреля представители миротворческой миссии ООН в Мали заявили, что получили “очень серьезную” информацию о том, что во время антиисламистских операций в регионе Менака казнили во внесудебном порядке не менее 95 человек. И эти казни, по информации миссии ООН, были осуществлены “коалицией вооруженных групп”, в которую входит и повстанческая группа туарегов MSA. В самой группе эти обвинения отвергли.

Напомним, иракские власти сообщили о задержании влиятельного лидера террористической группировки “Исламское Государство” в Мосуле.