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У Малі ісламісти вбили кілька десятків цивільних

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Під час двох нападів ісламістів в Малі загинуло понад 40 цивільних, серед яких жінки та діти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

У Малі ісламісти вбили кілька десятків цивільних

Унаслідок нападів ісламістів на північно-східному кордоні Малі з Нігером загинули кілька десятків цивільних осіб, серед яких діти та жінки. 27 квітня було скоєно напад, в якому загинуло 30 людей. За день до цього бойовик на мотоциклі вбив 12 людей біля міста Андерамбукане.

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За даними AFP, протягом двох днів загинуло 43 особи, усі вони були цивільними особами, які проживали в одній громаді — в поселеннях Аклаз та Авакасса. Загибель людей 28 квітня підтвердив агенції Reuters губернатор регіону Менака, де були скоєні напади і де більшість населення становлять представники кочівного народу туареги. Утім, за його інформацією, серед загиблих не було жінок і дітей.

Місцеві жителі побоюються нападів з боку ісламістів, які зазнали серйозних втрат протягом останніх тижнів у регіоні. У середині квітня представники миротворчої місії ООН у Малі заявили, що отримали “дуже серйозну” інформацію про те, що під час антиісламістських операцій у регіоні Менака було страчено у позасудовому порядку щонайменше 95 осіб. І ці страти, за інформацією місії ООН, були здійснені “коаліцією озброєних груп”, до якої входить і повстанська група туарегів MSA. У самій групі ці обвинувачення відкинули.

Нагадаємо, іракська влада повідомила про затримання впливового лідера терористичного угрупування “Ісламська Держава” в Мосулі.

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