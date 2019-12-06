В Мадриде десятки тысяч человек вышли на акцию в защиту климата
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Десятки тысяч человек вышли на улицы Мадрида, чтобы принять участие в акции в защиту климата. К проведению в пятницу, 6 декабря, этого массового мероприятия призвал молодежное экологическое движение “Пятницы ради будущего” (Fridays for Future), а также другие организации и инициативы. Организаторы акции рассчитывали, что в ней примут участие до 500 тысяч человек. Об этом пишет DW, передает УНН.
Началась акция вблизи мадридского вокзала Аточа. Колонна участников акции прошла по центральной части испанской столицы. Активисты держали плакаты с надписями “Без планеты нет будущего” или “Политики, Земля умирает”, передает агентство новостей AFP. В акции приняли участие также и известная активистка по защите климата Грета Тунберг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества — ООН
Грета Тунберг во время прибытия в Мадрид ранее в этот день заявила, что искренне надеется на конкретные результаты от нынешней Климатической конференции ООН, которая проходит в столице Испании. По ее словам, политики должны наконец понять, насколько серьезна нынешняя ситуация. Также Тунберг указала на то, что все прежние меры и попытки изменить ситуацию к лучшему не принесли успеха. По мнению активистки, для этого до сих пор не хватает необходимой политической воли.
16-летняя экоактивистка из Швеции убеждена, что ситуация с климатом стала значительно хуже. “Мы бастуем уже больше года, но на самом деле ничего не изменилось. Нам нужны наконец действия”, — сказала Тунберг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию
Цель демонстрантов — оказать давление на участников Климатической конференции в Мадриде (COP25), которая продлится до 13 декабря. Главный вопрос, которое беспокоит активистов, сможет ли эта встреча на уровне экспертов и представителей правительств многих стран увенчаться принятием конкретных мер по сокращению объемов вредных выбросов в атмосферу.