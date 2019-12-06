В Мадриде десятки тысяч человек вышли на акцию в защиту климата

Началась акция вблизи мадридского вокзала Аточа. Колонна участников акции прошла по центральной части испанской столицы. Активисты держали плакаты с надписями “Без планеты нет будущего” или “Политики, Земля умирает”, передает агентство новостей AFP. В акции приняли участие также и известная активистка по защите климата Грета Тунберг.

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Грета Тунберг во время прибытия в Мадрид ранее в этот день заявила, что искренне надеется на конкретные результаты от нынешней Климатической конференции ООН, которая проходит в столице Испании. По ее словам, политики должны наконец понять, насколько серьезна нынешняя ситуация. Также Тунберг указала на то, что все прежние меры и попытки изменить ситуацию к лучшему не принесли успеха. По мнению активистки, для этого до сих пор не хватает необходимой политической воли.

16-летняя экоактивистка из Швеции убеждена, что ситуация с климатом стала значительно хуже. “Мы бастуем уже больше года, но на самом деле ничего не изменилось. Нам нужны наконец действия”, — сказала Тунберг.

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Цель демонстрантов — оказать давление на участников Климатической конференции в Мадриде (COP25), которая продлится до 13 декабря. Главный вопрос, которое беспокоит активистов, сможет ли эта встреча на уровне экспертов и представителей правительств многих стран увенчаться принятием конкретных мер по сокращению объемов вредных выбросов в атмосферу.