У Мадриді десятки тисяч людей вийшли на акцію на захист клімату

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Десятки тисяч осіб вийшли на вулиці Мадрида, щоб взяти участь у акції на захист клімату. До проведення в п’ятницю, 6 грудня, цього масового заходу закликав молодіжний екологічний рух “П’ятниці заради майбутнього” (Fridays for Future), а також інші організації та ініціативи. Організатори акції розраховували, що в ній візьмуть участь до 500 тисяч осіб. Про це пише DW, передає УНН.