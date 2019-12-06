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У Мадриді десятки тисяч людей вийшли на акцію на захист клімату

У Мадриді десятки тисяч людей вийшли на акцію на захист клімату

Київ • УНН

 • 7917 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Десятки тисяч осіб вийшли на вулиці Мадрида, щоб взяти участь у акції на захист клімату. До проведення в п’ятницю, 6 грудня, цього масового заходу закликав молодіжний екологічний рух “П’ятниці заради майбутнього” (Fridays for Future), а також інші організації та ініціативи. Організатори акції розраховували, що в ній візьмуть участь до 500 тисяч осіб. Про це пише DW, передає УНН.

Розпочалася акція поблизу мадридського вокзалу Аточа. Колона учасників акції пройшла центральною частиною іспанської столиці. Активісти тримали плакати з написами “Без планети немає майбутнього” або “Політики, Земля вмирає”, передає агенція новин AFP. В акції взяла участь також і відома активістка із захисту клімату Грета Тунберг.

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Грета Тунберг під час прибуття до Мадрида раніше цього дня заявила, що щиро сподівається на конкретні результати від нинішньої Кліматичної конференції ООН, яка триває у столиці Іспанії. За її словами, політики мають нарешті зрозуміти, наскільки серйозною є нинішня ситуація. Також Тунберг вказала на те, що всі дотеперішні заходи та спроби змінити ситуацію на краще не принесли успіху. На думку активістки, для цього досі бракує необхідної політичної волі.

16-річна екоактивістка зі Швеції переконана, що ситуація з кліматом стала значно гіршою. “Ми страйкуємо вже більше року, але насправді нічого не змінилося. Нам потрібні нарешті дії”, — сказала Тунберг.

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Мета демонстрантів — чинити тиск на учасників Кліматичної конференції в Мадриді (COP25), що триватиме до 13 грудня. Головне питання, котре непокоїть активістів, чи зможе ця зустріч на рівні експертів та представників урядів багатьох країн увінчатися ухваленням конкретних заходів для скорочення обсягів шкідливих викидів у атмосферу.

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