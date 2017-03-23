У Н.Мартыненко подтвердили, что спецназ НАБУ пришел с обыском в дом экс-нардепа

"Сегодня спецназ НАБУ в дорогих носках мужественно атаковал дом за Киевом, помещениями которого вместе с членами своей семьи пользуется Николай Мартыненко. Вахтера там не было, но свой БТР бюро на всякий случай спрятало в ближайших кустах. Понятно, что никакого компромата НАБУ не могло найти в принципе - особенно после аналогичных "маски-шоу" в офисном помещении на Рыльском переулке", - говорится в сообщении.

При этом, по данным пресс-службы, за 15 месяцев НАБУ осуществило уже сотни обысков и допросов по делу о Н.Мартыненко.

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"Теперь НАБУ с нарушением закона саботирует решение Соломенского райсуда Киева от 11 декабря 2016 года, которое обязало Бюро в течение 10 дней закрыть так называемое "дело Мартыненко", - добавили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе отметили, что НАБУ пытается обжаловать решение Соломенского суда в Апелляционном суде Киева, несмотря на то, что оно является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее, некоторые СМИ сообщали, что НАБУ проводит обыски в доме экс-депутата Николая Мартыненко в селе Глебовка.

Напомним, 2 февраля 2017 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяло ряд лиц по так называемому делу Николая Мартыненко относительно коррупционных схем.