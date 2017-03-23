У М.Мартиненка підтвердили, що спецназ НАБУ прийшов із обшуком у будинок екс-нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України проводить обшук в будинку, де мешкає колишній народний депутат Микола Мартиненко. Про це УНН повідомили у прес-службі екс-депутата.
“Сьогодні спецназ НАБУ у дорогих шакарпетках мужньо атакував будинок за Києвом, приміщенням якого разом із членами своєї родини користується Микола Мартиненко. Вахтера там не було, але свій БТР бюро про всяк випадок заховало у найближчих кущах. Зрозуміло, що ніякого компромату НАБУ не могло знайти в принципі - особливо після аналогічних “маски-шоу” в офісному приміщенні на Рильському провулку", - йдеться у повідомленні.
При цьому, за даними прес-служби, за 15 місяців НАБУ здійснило вже сотні обшуків і допитів у справі щодо М.Мартиненка.
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“Тепер НАБУ в порушення закону саботує рішення Солом’янського райсуду Києва від 11 грудня 2016 року, яке зобов’язало Бюро впродовж 10 днів закрити так звану “справу Мартиненка”, - додали у прес-службі.
При цьому у прес-службі зазначили, що НАБУ намагається оскаржити рішення Солом’янського суду в Апеляційному суді Києва, не зважаючи на те, що воно є остаточним і оскарженню не підлягає.
Раніше, деякі ЗМІ повідомляли, що НАБУ проводить обшуки в будинку екс-депутата Миколи Мартиненка у селі Глібовка.
Нагадаємо, 2 лютого, 2017 року Національне антикорупційне бюро України перевіряло низку осіб у так званій справі Миколи Мартиненка щодо корупційних схем.