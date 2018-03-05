В феврале 7 нардепов пропустили все заседания ВР - КИУ

Это Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Олесь Довгий ("Воля народа"), Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок"), Дмитрий Ярош (внефракционный), Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий), а также нардепы-беглецы Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Они пропустили все заседания ВР по данным письменной и электронной регистраций. Указанные нардепы пропустили заседание по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

В общем только половина депутатов (198 из 423) были зарегистрированы на всех заседаниях в феврале. Больше всего депутатов посетили утреннее заседание 6 февраля, меньше всего - утреннее заседание 9 февраля. Всего в феврале состоялось девять пленарных заседаний ВР.

Напомним, по данным Комитета избирателей Украины, 56 нардепов пропустили 90% голосований в 2017 году, один нардеп - не проголосовал ни разу за год.