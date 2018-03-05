У лютому 7 нардепів пропустили всі засідання ВР - КВУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Семеро народних депутатів України не були офіційно зареєстровані на жодному пленарному засіданні Верховної Ради в лютому, з посиланням на Комітет виборців України передає УНН.
Це Євген Бакулін (“Опозиційний блок”), Олесь Довгий (“Воля Народу”), Вадим Рабінович (“Опозиційний блок”), Дмитро Ярош (позафракційний), В’ячеслав Константіновський (заявив про складання повноважень), а також нардепи-втікачі Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.
Вони пропустили всі засідання ВР за даними письмової та електронної реєстрацій. Вказані нардепи пропустили засідання з невідомих причин, тобто, не через хворобу чи відрядження.
Загалом лише половина депутатів (198 із 423) були зареєстровані на всіх засіданнях в лютому. Найбільше депутатів відвідали ранкове засідання 6 лютого, найменше — ранкове засідання 9 лютого. Всього в лютому відбулося дев’ять пленарних засідань ВР.
Нагадаємо, за даними Комітету виборців України, 56 нардепів пропустили 90% голосувань у 2017 році, один нардеп — не проголосував жодного разу за рік.