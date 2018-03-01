Во Львове сгорела машина жены чиновника горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В ночь с 28 февраля на 1 марта во Львове сгорел автомобиль жены начальника управления секретариата Львовского совета. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передает УНН.
"1 марта в 2:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г.Львове на ул.Барвинских. Пожар возник в автомобиле Chevrolet Aveo", - отметили в сообщении спасатели.
Возгорание удалось локализовать в 2:36, а в 2:45 - полностью ликвидировать.
В результате пожара автомобиль сгорел.
Кроме этого, пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что ночью сгорел автомобиль жены начальника управления секретариата Львовской совета.
"Сегодня ночью ориентировочно в 3:00 сгорел автомобиль жены начальника управления "Секретариата совета" Юрия Лукашевского. Автомобиль поврежден полностью", - сообщили в мэрии.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются, по факту пожара полиция начала расследование.
В электронной декларации Лукашевского указано, что на его жену Марьяну зарегистрирован автомобиль Chevrolet Aveo 2004 года выпуска.
Напомним, на Закарпатье неизвестные подожгли продуктовый магазин. Как стало известно УНН из собственных источников, указанный магазин принадлежит местному депутату от БПП, а инцидент с поджогом его имущества произошел не впервые.