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У Львові згоріла автівка дружини чиновника міськради

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. В ніч з 28 лютого на 1 березня у Львові згорів автомобіль дружини начальника управління секретаріату Львівської ради. Про це повідомила прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, передає УНН.

“1 березня о 2:21 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Барвінських. Пожежа виникла в автомобілі Chevrolet Aveo”, — зазначили у повідомленні рятувальники.

Займання вдалося локалізувати о 2:36, а о 2:45 — повністю ліквідувати.

В результаті пожежі автомобіль згорів.

Крім цього, прес-служба Львівської міськради повідомила, що вночі згорів автомобіль дружини начальника управління секретаріату Львівської ради.

“Сьогодні вночі орієнтовно о 3 годині згорів автомобіль дружини начальника управління „Секретаріат ради“ Юрія Лукашевського. Автомобіль пошкоджений повністю”, — повідомили у мерії.

Причини та обставини події наразі з’ясовуються, за фактом пожежі поліція почала розслідування.

У електронній декларації Лукашевського зазначено, що на його дружину Мар’яну зареєстрований автомобіль Chevrolet Aveo 2004 року випуску.

Нагадаємо, на Закарпатті невідомі підпалили продуктовий магазин. Як стало відомо УНН з власних джерел, вказаний магазин належить місцевому депутату від БПП, а інцидент з підпалом його майна стався не вперше.

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