Во Львове водитель на грузовике сбил двух человек и сбежал
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Водитель, двигаясь задним ходом на грузовике, сбил двух людей, а затем скрылся с места ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
Так, ДТП произошло 12 марта около 22:38 на улице Венгерской.
"Предварительно установлено, что неизвестный водитель, управляя грузовым автомобилем, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешеходов: львовян в возрасте 59 и 92 года. В результате наезда пешеходы получили телесные повреждения. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
Полиция призвала вызваться очевидцев этого ДТП, а также тех, кто владеет информацией, которая поможет установить личность водителя.
Напомним, в Черкассах внедорожник Lexus сбил женщину на пешеходном переходе и столкнулся с бетоновозом.