У Львові водій на вантажівці збив двох людей і втік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Водій, рухаючись заднім ходом на вантажівці, збив двох людей, а потім втік з місця ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
Так, ДТП сталася 12 березня близько 22:38 на вулиці Угорській.
"Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи вантажним автомобілем, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішоходів: львів’ян віком 59 та 92 роки. Внаслідок наїзду пішоходи отримали тілесні ушкодження. Водій з місця події втік", - йдеться в повідомленні.
Поліція закликала зголоситися очевидців цієї ДТП, а також тих, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити особу водія.
Нагадаємо, у Черкасах позашляховик Lexus збив жінку на пішохідному переході й зіткнувся з бетоновозом.