Во Львове ночью разрисовали стены отделения российского банка
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сегодня ночью неизвестные разрисовали отделение банка "Альфа-банк", расположенного по адресу Лычаковское 130. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Неизвестные нанесли на стену здания надпись: "Альфа вон из Львова" и "С14". Отметим, по этому адресу расположено помещение отделения банка "Альфа-банк".
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Сейчас в полиции и в этой организации ситуацию не комментируют. УНН ожидает официальный комментарий по этому инциденту.
Как сообщал УНН, ночью 28 ноября во двух отделениях банка "Альфа-банк" в Львове произошел пожар.