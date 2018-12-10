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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Во Львове ночью разрисовали стены отделения российского банка

Киев • УНН

 • 11902 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сегодня ночью неизвестные разрисовали отделение банка "Альфа-банк", расположенного по адресу Лычаковское 130. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.

Во Львове ночью разрисовали стены отделения российского банка

Неизвестные нанесли на стену здания надпись: "Альфа вон из Львова" и "С14". Отметим, по этому адресу расположено помещение отделения банка "Альфа-банк".

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Сейчас в полиции и в этой организации ситуацию не комментируют. УНН ожидает официальный комментарий по этому инциденту.

Как сообщал УНН, ночью 28 ноября во двух отделениях банка "Альфа-банк" в Львове произошел пожар.

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