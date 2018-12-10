У Львові вночі розмалювали стіни відділення російського банку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сьогодні вночі невідомі розмалювали відділення банку "Альфа-банк", що розташоване за адресою Личаківська 130. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Невідомі нанесли на стіну будівлі напис: "Альфа геть зі Львову" та "С14". Зазначимо, за цієї адресою розташоване приміщення відділення банку "Альфа-банк".
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Наразі в поліції та в цій організацію ситуацію не коментують. УНН очікує на офіційний коментар щодо цього інциденту.
Як повідомляв УНН, вночі 28 листопада у двох відділеннях банку "Альфа-банк" у Львові сталася пожежа.