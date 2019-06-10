Во Львове разоблачили продавца оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Во Львове полицейские разоблачили злоумышленника, причастного к продаже оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Гал-инфо".
Работники Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции во Львовской области совместно с оперативниками Лычаковского отдела полиции разоблачили 39-летнего львовянина, причастного к продаже оружия.
Как установили полицейские, 28 марта мужчина за 22 тыс. гривен продал автомат, который, согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, является боевым нарезным огнестрельным оружием, и 76 патронов к нему. Кроме того злоумышленник неподалеку от своего дома на улице Кавалеридзе реализовал за 8000 гривен обрез самозарядного ружья.
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Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения по ч.1 ст.262 Уголовного кодекса Украины (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).
Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напоминаем, что с 20 мая на территории Львовской области продолжаются профилактические мероприятия, направленные на стабилизацию криминогенной ситуации, противодействие преступности, а также выявление и изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.