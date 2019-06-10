У Львові викрили продавця зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Львові поліцейські викрили зловмисника, причетного до продажу зброї, передає УНН із посиланням на прес-службу "Гал-інфо".
Працівники Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно з оперативниками Личаківського відділу поліції викрили 39-річного львів’янина, причетного до продажу зброї.
Як встановили поліцейські, 28 березня чоловік за 22 000 гривень продав автомат, який, згідно висновку судово-балістичної експертизи, є бойовою нарізною вогнепальною зброєю, та 76 патронів до нього. Крім того зловмисник неподалік від свого будинку на вулиці Кавалерідзе реалізував за 8 000 гривень обріз самозарядної рушниці.
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Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.262 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем).
Обвинувальний акт скерований до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадуємо, що з 20 травня на території Львівщини тривають профілактичні заходи, спрямовані на стабілізацію криміногенної ситуації, протидію злочинності, а також виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.