Во Львове разоблачили нелегальную газозаправку - ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Во Львове в районе улицы Стрыйской налоговики пресекли деятельность АГЗП без разрешительных документов. Об этом УНН сообщили в областном управлении ГФС.
"В результате проверки было описано автозаправочный комплекс, а также сжиженный газ пропан-бутан в резервуарах объемом 4,8 тыс. литров, ориентировочной стоимостью 125 тыс. грн и около 4 тыс. грн денежных средств", - говорится в сообщении.
По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.
Напомним, как сообщал УНН, в сентябре во Львовской области из незаконного оборота изъято 10 тыс. литров дизельного топлива.
Также напомним, ведущие нефтетрейдеры страны призвали Президента П.Порошенко отреагировать на расцвет "теневого" сектора рынка сжиженного газа.