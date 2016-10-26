Во Львове разоблачили нелегальную газозаправку - ГФС

"В результате проверки было описано автозаправочный комплекс, а также сжиженный газ пропан-бутан в резервуарах объемом 4,8 тыс. литров, ориентировочной стоимостью 125 тыс. грн и около 4 тыс. грн денежных средств", - говорится в сообщении.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, как сообщал УНН, в сентябре во Львовской области из незаконного оборота изъято 10 тыс. литров дизельного топлива.

Также напомним, ведущие нефтетрейдеры страны призвали Президента П.Порошенко отреагировать на расцвет "теневого" сектора рынка сжиженного газа.