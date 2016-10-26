У Львові викрили нелегальну газозаправку — ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Львові в районі вулиці Стрийської податківці припинили діяльність АГЗП без дозвільних документів. Про це УНН повідомили в обласному управлінні ДФС.
“В результаті перевірки було описано автозаправний комплекс, а також зріджений газ пропан-бутан в резервуарах об’ємом 4,8 тис. літрів, орієнтовною вартістю 125 тис. грн і близько 4 тис. грн грошових коштів”, — сказано в повідомленні.
За цим фактом було складено протокол про адміністративне правопорушення.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у вересні у Львівській області з незаконного обігу вилучено 10 тис. літрів дизельного пального.
Також нагадаємо, провідні нафтотрейдери країни закликали Президента П.Порошенка відреагувати на розквіт “тіньового” сектору ринку скрапленого газу.