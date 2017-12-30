Во Львове состоялся праздничный забег Санта-Клаусов

К забегу присоединились около восьмидесяти участников. Бегуны были одеты в костюмы не только Санта-Клаусов, но и зайцев, собак, елок.

Дистанция забега составляла пять километров. Что интересно, некоторые участники забега бежали вместе с собаками. Быстрых, а также тех, кто имел оригинальные костюмы, наградили подарками.

"Жаль, что в этом году без снега. Но настроение праздничное. Пять километров - это не преграда. Правда, в костюме не так уж просто бежать", - рассказал участник забега Василий Якимов.

Напомним, Санта-Клаус раздал более семи миллиардов подарков.