У Львові відбувся святковий забіг Санта-Клаусів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Сьогодні у Стрийському парку у Львові відбувся новорічний забіг Санта-Клаусів. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
До забігу долучились близько вісімдесяти учасників. Бігуни були одягнуті в костюми не лише Санта-Клаусів, а й зайців, собак, ялинок.
Дистанція забігу становила п'ять кілометрів. Що цікаво, деякі учасники забігу бігли разом із собаками. Найшвидших, а також тих, хто мав оригінальні костюми, нагородили подарунками.
"Жаль, що цього року без снігу. Але настрій святковий. П'ять кілометрів - це не перепона. Щоправда, в костюмі не так вже просто бігти", - розповів учасник забігу Василь Якимів.
Нагадаємо, Санта-Клаус роздав більше семи мільярдів подарунків.