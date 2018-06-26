Во Львове состоится масштабный фестиваль по стритболу

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 30723 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 79769 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104126 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119523 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139344 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144603 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182882 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157003 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143086 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130696 просмотра

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Во Львове состоится масштабный фестиваль по стритболу

Во Львове состоится масштабный фестиваль по стритболу

Киев  •  УНН

 • 10130 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Уже второй год подряд во Львове состоится "Lviv Hip Hop All-Star" - турнир по стритболу, в котором участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах за оригинальные призы. Начало масштабного турнира в субботу, 30 июня, в 10:00 по адресу вул.Кастеливка, 24 (баскетбольная площадка у СК "Медик"), передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

В программе предусмотрено командные соревнования 3х3, соревнования по слэм-данкам, трехочковые броски и броски с середины поля. Также можно победить, осуществив лучший хендшейк (приветствие), что характерно для именно для баскетболистов. На youtube есть немало видеонарезок с игроками NBA, которые отмечались оригинальными хендшейкамы.

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Победителей ждут призы от украинских брендов и от Львовской городской федерации баскетбола - одного из организаторов турнира.

Украинские Национальные Новости

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