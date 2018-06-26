У Львові відбудеться масштабний фестиваль зі стрітболу

У програмі передбачено командні змагання 3х3, змагання зі слем-данків, триочкових кидків та кидків з середини поля. Також можна перемогти, здійснивши найкращий хендшейк (привітання), що притаманно саме для баскетболістів. На youtube є чимало відеонарізок з гравцями NBA, які відзначалися оригінальними хендшейками.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові інженерні споруди розмалювали графіті

Переможців чекають призи від українських брендів та від Львівської міської федерації баскетболу – одного з організаторів турніру.