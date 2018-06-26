У Львові відбудеться масштабний фестиваль зі стрітболу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Уже другий рік поспіль у Львові відбуватиметься “Lviv Hip Hop All-Star” — турнір зі стрітболу, у якому учасники змагатимуться у декількох дисциплінах за оригінальні призи. Початок масштабного турніру у суботу, 30 червня, о 10:00 за адресою вул.Кастелівка, 24 (баскетбольний майданчик біля СК “Медик”), передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
У програмі передбачено командні змагання 3х3, змагання зі слем-данків, триочкових кидків та кидків з середини поля. Також можна перемогти, здійснивши найкращий хендшейк (привітання), що притаманно саме для баскетболістів. На youtube є чимало відеонарізок з гравцями NBA, які відзначалися оригінальними хендшейками.
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Переможців чекають призи від українських брендів та від Львівської міської федерації баскетболу – одного з організаторів турніру.