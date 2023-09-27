Во Львове в трамвае умерла женщина - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Утром, 27 сентября, во львовском трамвае умерла женщина. Пассажиру стало плохо, медикам не удалось ее реанимировать. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на "Львовэлектротранс" и местные СМИ, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, случай произошел на улице Ивана Франко. Не доезжая до улицы Зеленой, в трамвае №8 стало плохо женщине на инвалидной коляске.
Пассажирку трамвая реанимировали медики, однако спасти ее не удалось.
Отмечается, что женщине было примерно 60 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП на Киевщине: автомобиль в’въехал в кафе