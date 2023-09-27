У Львові в трамваї померла жінка - ЗМІ

Деталі

Як повідомляється, випадок трапився на вулиці Івана Франка. Не доїжджаючи до вулиці Зеленої, в трамваї №8 стало погано жінці на інвалідному візку.

Пасажирку трамвая реанімували медики, проте врятувати її не вдалося.

Зазначається, що жінці було приблизно 60 років.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДТП на Київщині: автомобіль в’їхав у кафе