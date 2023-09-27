У Львові в трамваї померла жінка - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Вранці, 27 вересня, у львівському трамваї померла жінка. Пасажиру стало зле, медикам не вдалось її реанімувати. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на "Львівелектротранс" та місцеві ЗМІ, пише УНН.
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Як повідомляється, випадок трапився на вулиці Івана Франка. Не доїжджаючи до вулиці Зеленої, в трамваї №8 стало погано жінці на інвалідному візку.
Пасажирку трамвая реанімували медики, проте врятувати її не вдалося.
Зазначається, що жінці було приблизно 60 років.
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