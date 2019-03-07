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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Во Львове отменили сессию городского совета

Во Львове отменили сессию городского совета

Киев  •  УНН

 • 10949 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Львове, из-за захвата сессионного помещения работниками коммунальных стоматологических поликлиник, отменили сессию горсовета. Об этом сообщает корреспондент УНН во Львове.

Работники коммунальных поликлиник ночевали в помещении Ратуши. Люди требуют выплаты им заработной платы за полгода.

В то же время секретарь городского совета Анатолий Забарило в комментарии журналистам заявил, что очередная городская сессия не состоится.

"Мы перенесли сессию, потому, что нет надлежащих условий труда. О дате заседания мы сообщим позже", - рассказал Анатолий Забарило.

Стоматологи по-прежнему находятся в помещении Ратуши. Правопорядок обеспечивают патрульные полицейские и "Муниципальная стража".

Напомним, 5 марта, в Кривом Роге горняки трех шахт начали протесты под землей с требованиями повысить заработную плату. Вчера горняки выехали на поверхность для ведения переговоров со сложившимися требованиями.

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