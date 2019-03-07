Во Львове отменили сессию городского совета
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Львове, из-за захвата сессионного помещения работниками коммунальных стоматологических поликлиник, отменили сессию горсовета. Об этом сообщает корреспондент УНН во Львове.
Работники коммунальных поликлиник ночевали в помещении Ратуши. Люди требуют выплаты им заработной платы за полгода.
В то же время секретарь городского совета Анатолий Забарило в комментарии журналистам заявил, что очередная городская сессия не состоится.
"Мы перенесли сессию, потому, что нет надлежащих условий труда. О дате заседания мы сообщим позже", - рассказал Анатолий Забарило.
Стоматологи по-прежнему находятся в помещении Ратуши. Правопорядок обеспечивают патрульные полицейские и "Муниципальная стража".
Напомним, 5 марта, в Кривом Роге горняки трех шахт начали протесты под землей с требованиями повысить заработную плату. Вчера горняки выехали на поверхность для ведения переговоров со сложившимися требованиями.