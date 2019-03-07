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У Львові скасували сесію міської ради

У Львові скасували сесію міської ради

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 березня. УНН. У Львові, через захоплення сесійного приміщення працівниками комунальних стоматологічних поліклінік, відмінили сесію міськради. Про це повідомляє кореспондент УНН у Львові.

Працівники комунальних поліклінік ночували у приміщенні Ратуші. Люди вимагають виплати їм заробітної платні за пів року.

Водночас секретар міської ради Анатолій Забарило в коментарі журналістам заявив, що чергова міська сесія не відбудеться.

"Ми перенесли сесію, через те, що немає належних умов праці. Про дату засідання ми повідомимо згодом",- розповів Анатолій Забарило.

Стоматологи й надалі залишаються в приміщенні Ратуші. Правопорядок забезпечують патрульні поліцейські та "Муніципальна варта".

Нагадаємо, 5 березня, у Кривому Розі гірняки трьох шахт розпочали протести під землею з вимогами підвищити заробітну плату. Сьогодні гірняки виїхали на поверхню для ведення перемовин із сформованими вимогами.

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