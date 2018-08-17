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Во Львове во время задержания подрезали полицейского

Киев • УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 августа. УНН. Один из злоумышленников ранил ножом на 33-летнего оперуполномоченного. Инцидент произошел ночью во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Во Львове во время задержания подрезали полицейского

"Капитана полиции госпитализированы в хирургическое отделение с диагнозом "ножевое ранение грудной клетки". Оперативники заметили двух человек, которые аэрозольной краской наносили надписи на фасад дома на улице Ковжуна. Увидев правоохранителей, злоумышленники начали убегать. При задержании один из них внезапно ударил капитана полиции ножом", - говорится в сообщении.

Жизни оперативника сейчас ничего не угрожает. Его состояние стабильное. Злоумышленников задержали. Установлено, что это 20-летние львовяне. Сегодня им будут избирать меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНН, в Тернополе во время стрельбы ранили капрала полиции.

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