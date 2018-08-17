У Львові під час затримання підрізали поліцейського
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 серпня. УНН. Один із зловмисників поранив ножем на 33-річного оперуповноваженого. Інцидент стався вночі у Львові. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"Капітана поліції госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом "ножове поранення грудної клітки". Оперативники помітили двох осіб, які аерозольною фарбою наносили написи на фасад будинку на вулиці Ковжуна. Побачивши правоохоронців, зловмисники почали втікати. Під час затримання один з них раптово вдарив капітана поліції ножем", - йдеться в повідомленні.
Життю оперативника нині нічого не загрожує. Його стан стабільний. Зловмисників затримали. Встановлено, що це 20-річні львів'яни. Сьогодні їм обиратимуть запобіжний захід.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, у Тернополі під час стрілянини поранили капрала поліції.