Во Львове во время стрельбы убили 49-летнего мужчину

"Около 10:00 на линию "102" поступило сообщение о стрельбе на улице Академика Павлова во Львове. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции, оперативники уголовного розыска, а также сотрудники других служб и подразделений. На месте находится руководство полиции Львовской области. Правоохранители предварительно установили, что в подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия. После этого нападавшие уехали с места происшествия на автомобиле, вероятно, на Ford светлосерого цвета", - сообщили в Нацполиции.

Во Львове и на территории области проводятся полицейские операции. К розыску и задержанию злоумышленников задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области. Полицейские принимают все меры для розыска и задержания нападавших. Решается вопрос правовой квалификации события.

Как сообщалось ранее в УНН, задержанному за стрельбу из окна по прохожим в столице объявили о подозрении.