Затриманому за стрілянину з вікна по перехожих у столиці оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який з вікна стріляв у перехожих та поранив жінку, йому оголосили підозру. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.
"... затримано 41-річного чоловіка, уродженця Полтавської області, який влаштував стрілянину з вікна власної квартири по людях, які знаходились на прилеглій до будинку території", - вказали у прокуратурі.
Інцидент стався близько третьої години дня 18 квітня на вул. Академіка Стражеско у Солом’янському районі столиці.
До поліції звернулись місцеві жителі, які повідомили, що невідомий з вікна одного з будинків здійснив 4 постріли з пістолету у бік зелених насаджень прибудинкової території, створивши реальну загрозу для здоров'я оточуючих громадян та порушивши громадський спокій. Пострілами було спричинено тілесні ушкодження одній жінці.
Стрільця затримали та вилучили у нього предмет, схожий на пістолет, та патрони.
"Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосування вогнепальної зброї або іншого предмета, заздалегідь пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Прокуратурою готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - вказали у відомстві.
Чоловіку за вчинене загрожує до семи років позбавлення волі.
Обставини та мотиви вчинення злочину встановлюються.