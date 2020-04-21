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Задержанному за стрельбу из окна по прохожим в столице объявили подозрение

Задержанному за стрельбу из окна по прохожим в столице объявили подозрение

Киев  •  УНН

 • 12067 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Столичные правоохранители задержали мужчину, который из окна стрелял в прохожих и ранил женщину, ему объявили подозрение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

"... задержан 41-летний мужчина, уроженец Полтавской области, который устроил стрельбу из окна собственной квартиры по людям, которые находились на прилегающей к дому территории", - указали в прокуратуре.

Инцидент произошел около трех часов дня 18 апреля на ул. Академика Стражеско в Соломенском районе столицы.

В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что неизвестный из окна одного из домов совершил 4 выстрела из пистолета в сторону зеленых насаждений придомовой территории, создав реальную угрозу для здоровья окружающих граждан и нарушив общественный порядок. Выстрелами было нанесено телесные повреждения одной женщине.

Стрелка задержали и изъяли у него предмет, похожий на пистолет, и патроны.

"Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия или другого предмета, заранее приспособленного для нанесения телесных повреждений). Прокуратурой готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - указали в ведомстве.

Мужчине за совершенное грозит до семи лет лишения свободы.

Обстоятельства и мотивы совершения преступления устанавливаются.

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