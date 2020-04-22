У Львові під час стрілянини вбили 49-річного чоловіка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Львові на вулиці Академіка Павлова внаслідок стрілянини загинув 49-річний чоловік. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.
"Близько 10:00 на лінію "102" надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Академіка Павлова у Львові. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції, оперативники карного розшуку, а також співробітники інших служб та підрозділів. На місці перебуває керівництво поліції Львівщини. Правоохоронці попередньо встановили, що у під’їзді одного з будинків кілька чоловіків у балаклавах вчинили збройний напад на двох львів’ян. Зловмисники застосували вогнепальну зброю, при цьому один із потерпілих, 49-річний львівянин, від отриманих поранень помер на місці події. Після цього нападники поїхали з місця події на автомобілі, ймовірно, Ford світлосірого кольору", - повідомили у Нацполіції.
У Львові та на території області проводяться поліцейські операції. До розшуку та затримання зловмисників задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські вживають усіх заходів для розшуку та затримання нападників. Вирішується питання правової кваліфікації події.
Як повідомлялося раніше в УНН, затриманому за стрілянину з вікна по перехожих у столиці оголосили підозру.