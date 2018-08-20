Во Львове пассажиры снова перекрывали движение поездов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 августа. УНН. В понедельник, 20 августа возле Львова недовольные пассажиры перекрыли движение на станции Скнилов. Об этом сообщили пассажиры, передает корреспондент УНН.
Люди перекрыли путь, потому что в поезде Львов-Сянки очень мало вагонов. Впоследствии к электричке добавили еще шесть вагонов и поезд тронулся.
Перекрытие повлекло опоздание двух поездов на тридцать минут. Сейчас в пресс-службе "Укрзализныци" инцидент не комментируют.
Как сообщал УНН, 16 августа во Львове люди перекрыли движение поездов на станции "Пидзамче". Причиной блокировки было то, что люди не могли сесть в электричку, которая ходит в город Здолбунов.