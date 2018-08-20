У Львові пасажири знову перекривали рух потягів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 серпня. УНН. У понеділок 20 серпня поблизу Львова невдоволені пасажири перекрили рух на станції Скнилів. Про це повідомили пасажири, передає кореспондент УНН.
Люди перекрили колію, через те, що в потязі Львів-Сянки дуже мало вагонів. Згодом до електрички додали ще шість вагонів і потяг рушив.
Перекриття спричинило запізнення двох поїздів на тридцять хвилин. Наразі у прес-службі “Укрзалізниці” інцидент не коментують.
Як повідомляв УНН, 16 серпня у Львові люди перекрили рух поїздів на станції “Підзамче”. Причиною блокування було те, що люди не могли сісти в електричку, яка курсує до міста Здолбунів.