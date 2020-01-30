Во Львове неизвестные подожгли автомобиль журналистам
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 января. УНН. Львовской журналистке Галине Терещук и ее мужу Василию Терещуку ночью неизвестный в маске поджег авто. Об этом Галина Терещук сообщила на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.
"Только что мне сожгли машину, подошел человек в маске", - отметила Галина Терещук.
Подробности инцидента рассказал ее муж Василий Терещук, также журналист. "Нам с Галиной сожгли машину. Сосед из окна увидел человека с капюшоном на голове. Тот положил пакеты на переднее стекло под щетки и поджег их. Сосед закричал: Что ты делаешь? Ты улицу хочешь сжечь? Нет, только эту машину, - был ответ", - написал на своей странице в Facebook Василий Терещук.
По словам Галины Терещук, этот инцидент расследует полиция и СБУ.
Напомним, во Львове электроопора упала на автомобиль и троллейбус.