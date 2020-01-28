У Львові електроопора впала на автомобіль та тролейбус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 січня. УНН. У Львові, на вулиці Науковій, електропора впала на легковик та тролейбус. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Інцидент трапився на перехресті вулиць Стрийська - Наукова. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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На місці працюють фахівці, з’ясовуються причини падіння електроопори.
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