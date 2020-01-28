Во Львове электроопора упала на автомобиль и троллейбус
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 января. УНН. Во Львове, на улице Научной, электропора упала на легковушку и троллейбус. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Стрыйская - Научная. В результате инцидента никто не пострадал.
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На месте работают специалисты, выясняются причины падения электроопоры.
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