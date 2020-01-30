У Львові невідомі підпалили авто журналістам
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Львівській журналістці Галині Терещук та її чоловіку Василеві Терещуку вночі невідомий в масці підпалив авто. Про це Галина Терещук повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.
“Щойно мені спалили машину, підійшла людина у масці”, - зазначила Галина Терещук.
Подробиці інциденту розповів її чоловік Василь Терещук, також журналіст. "Нам з Галиною спалили машину. Сусід з вікна побачив чоловіка з капюшоном на голові. Той поклав пакети на переднє скло під щітки і підпалив їх. Сусід закричав: Що ти робиш? Ти вулицю хочеш спалити? Ні, тільки цю машину, - була відповідь", - написав на своїй сторінці у Facebook Василь Терещук.
За словами Галини Терещук, цей інцидент розслідує поліція та СБУ.
Нагадаємо, у Львові електроопора впала на автомобіль та тролейбус.