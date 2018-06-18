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8 марта, 13:20 • 144388 просмотра

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Во Львове на руины Высокого Замка потратят более 11 млн грн

Во Львове на руины Высокого Замка потратят более 11 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. На руины Высокого Замка потратят более 11 млн гривен. Тендер на реставрацию и консервацию руин Высокого Замка объявило Управление охраны исторической среды Львовского городского совета, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Общая стоимость тендера составляет 11110912 грн.

Среди планируемых работ предусмотрено: устройство вертикальной гидроизоляции, ручная расчистка от бионаростов платформы, облицовка фундаментов лестницы плитами песчаника, толщиной 30 мм, установленные металлических ограждений, противсолевая обработка кирпичной кладки стены, дополнения кладки верхних участков стены из кирпича, устройство железобетонных подпорных стен, реставрация каменной кладки, сбор камней разбросанных по территории и другие работы.

В прошлом году Управление охраны исторической среды Львовского городского совета уже проводило реставрацию и консервацию руин Высокого Замка. Тогда был заключен договор на общую сумму 5438 650,8 гривен.

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