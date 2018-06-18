У Львові на руїни Високого Замку витратять понад 11 млн грн

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КИЇВ. 18 червня. УНН. На руїни Високого Замку витратять понад 11 мільйонів гривень. Тендер на реставрацію та консервацію руїн Високого Замку оголосило Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.

Загальна вартість тендеру складає 11 110 912 грн.

Серед планованих робіт передбачено: облаштування вертикальної гідроізоляції , ручне розчищення від біонаростів платформи, облицювання фундаментів сходів плитами пісковику товщиною 30 мм, установлення металевих огорож, протисольова обробка цегляної кладки стіни, доповнення мурування верхніх ділянок стіни з цегли, облаштування залізобетонних підпірних стін, реставрація кам'яної кладки, збирання каменів розкиданих по території та інші роботи.

Нагадаємо, минулого року Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради вже проводило реставрацію та консервацію руїн Високого Замку. Тоді був укладений договір на загальну суму 5 438 650,8 гривень.

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