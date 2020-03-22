Во Львове на коронавирус проверяют еще трех пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Во Львове на коронавирус сегодня проверяют еще трех пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период с 8:30 до 16:30 часов 22 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще 3 пациента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это пациенты из города Львова и Перемышлянского района.
"Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 54 человека. На самоизоляции находятся 32 человека. За все время выписано - 11 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки приближенное к тяжелому", - говорится в сообщении.
По информации ОГА, в целом во Львовской области за все время с подозрением на COVID-19 обратилось 97 человек. По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 4 результата тестов - отрицательные. За все время в сумме у 10 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 87 человек. У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, во Львове обнаружили первый случай коронавируса.