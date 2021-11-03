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Во Львове жителям разрешили посещать музеи и галереи при условии соблюдения определенных требований

Киев • УНН

 • 14948 просмотра

КИЕВ. 4 Ноября. УНН. Во Львове с четверга, 4 ноября, разрешили посещать музеи и галереи. Однако для их визита нужен COVID-сертификат. Сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу Львовского городского совета.

Во Львове жителям разрешили посещать музеи и галереи при условии соблюдения определенных требований

Детали

Комиссия приняла решение разрешить посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями без проведения экскурсий, при наличии у всех сотрудников и посетителей:

* документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (две дозы);

* отрицательный ПЦР-тест на COVID;

* экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не позднее чем за 72 часа до посещения  заведения;

* документа от врача о наличии противопоказаний к вакцинации;

* документа о переносе болезни, который действителен 180 дней со дня выявления заболевания.

Музеи и галереи смогут принимать посетителей в расчете один человек на 10 кв.м или не более 50% заполненности площади помещения.

Напомним

Львов с субботы, 30 октября,перешел в "красную" зону карантина.

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