У Львові мешканцям дозволили відвідувати музеї та галереї за умови дотримання певних вимог

Деталі

Комісія прийняла рішення дозволити візити до музеїв і галерей індивідуальними відвідувачами без проведення екскурсій, при наявності у всіх працівників і відвідувачів:

* документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (дві дози);

* негативний ПЛР-тест на COVID;

* експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного не пізніше ніж за 72 години до відвідування закладу;



* документа від лікаря про наявність протипоказань до вакцинації;



* документа про перенесення хвороби, який дійсний 180 днів з дня виявлення захворювання.

Музеї та галереї зможуть приймати відвідувачів в розрахунку одна людина на 10 кв.м або не більше 50% заповненості площі приміщення.

Нагадаємо

Львів з суботи, 30 жовтня, перейшов у "червону" зону карантину.