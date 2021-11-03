У Львові мешканцям дозволили відвідувати музеї та галереї за умови дотримання певних вимог
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Львові з четверга, 4 листопада, дозволили відвідувати музеї та галереї. Однак для їх візиту потрібен COVID-сертифікат. Повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
Деталі
Комісія прийняла рішення дозволити візити до музеїв і галерей індивідуальними відвідувачами без проведення екскурсій, при наявності у всіх працівників і відвідувачів:
* документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (дві дози);
* негативний ПЛР-тест на COVID;
* експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного не пізніше ніж за 72 години до відвідування закладу;
* документа від лікаря про наявність протипоказань до вакцинації;
* документа про перенесення хвороби, який дійсний 180 днів з дня виявлення захворювання.
Музеї та галереї зможуть приймати відвідувачів в розрахунку одна людина на 10 кв.м або не більше 50% заповненості площі приміщення.
Нагадаємо
Львів з суботи, 30 жовтня, перейшов у "червону" зону карантину.