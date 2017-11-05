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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61533 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130160 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107730 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110265 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108345 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101116 просмотра

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Во Львове инсценировали ноябрьские бои 1918 года

Во Львове инсценировали ноябрьские бои 1918 года

Киев  •  УНН

 • 19015 просмотра

Ливов-КИЕВ. 5 ноября. УНН. Во Львове состоялась инсценировка ноябрьских боев за город Львов между украинскими и польскими военными в ноябре 1918 года. Накануне действа улицам Львова прошел Марш славы Галицкой Армии и войск Украинской Народной Республики. Затем, в сквере "На валах", около пятидесяти человек воссоздали для львовян и гостей города бой за Львов в ночь с 31 октября на 1 ноября 1918 года. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Это историческое событие называют Ноябрьский чин, а также - Ноябрьская революция, Ноябрьский переворот, Ноябрьский срыв, Першолистопадове восстание.

Это восстание было организовано Украинским национальным советом силами Украинских сечевых стрельцов в Королевстве Галичины и Волыни, коронной земли Австро-Венгерской империи, с целью установления власти Украинского государства (названной впоследствии "Западноукринская народная республика" - ред.) на землях, на которые она претендовала.

В результате образовалось государство площадью 70 тысяч км, что вызвало недовольство Польши, которая развязала украинско-польскую войну в 1918-1919 годах для захвата Галиции.

Среди участников мероприятия были, как взрослые так и студенты.

"Сегодня в действе я представляю польскую сторону. Это немного неприятно, но такой выпал жребий. По сценарию мы сегодня должны проиграть, но в истории, все было по-другому", - рассказал участник действа Остап Скаврон.

Посмотреть само действо, пришло немало людей.

"Мы пришли сюда всей семьей. Это наша обязанность помнить те бурные времена борьбы за Львов. Наши дети не все понимают с сегодняшнего действа, но мы им все объясним", - рассказал львовянин Андрей Петрук.

Это уже не первая историческая аттракция - события начала ноября 1918 года во центре Львова демонстрируют уже несколько лет подряд.

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