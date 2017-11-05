Во Львове инсценировали ноябрьские бои 1918 года

Это историческое событие называют Ноябрьский чин, а также - Ноябрьская революция, Ноябрьский переворот, Ноябрьский срыв, Першолистопадове восстание.

Это восстание было организовано Украинским национальным советом силами Украинских сечевых стрельцов в Королевстве Галичины и Волыни, коронной земли Австро-Венгерской империи, с целью установления власти Украинского государства (названной впоследствии "Западноукринская народная республика" - ред.) на землях, на которые она претендовала.

В результате образовалось государство площадью 70 тысяч км, что вызвало недовольство Польши, которая развязала украинско-польскую войну в 1918-1919 годах для захвата Галиции.

Среди участников мероприятия были, как взрослые так и студенты.

"Сегодня в действе я представляю польскую сторону. Это немного неприятно, но такой выпал жребий. По сценарию мы сегодня должны проиграть, но в истории, все было по-другому", - рассказал участник действа Остап Скаврон.

Посмотреть само действо, пришло немало людей.

"Мы пришли сюда всей семьей. Это наша обязанность помнить те бурные времена борьбы за Львов. Наши дети не все понимают с сегодняшнего действа, но мы им все объясним", - рассказал львовянин Андрей Петрук.

Это уже не первая историческая аттракция - события начала ноября 1918 года во центре Львова демонстрируют уже несколько лет подряд.