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У Львові інсценували листопадові бої 1918 року

У Львові інсценували листопадові бої 1918 року

Київ • УНН

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ЛІВІВ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Львові відбулась інсценізація листопадових боїв за місто Львів між українськими та польськими військовими у листопаді 1918 року. Напередодні дійства вулицями Львова пройшов Марш слави Галицької Армії та військ Української Народної Республіки. Опісля, у сквері "На валах", близько п'ятдесяти осіб відтворили для львів’ян і гостей міста бій за Львів у ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року. Про це повідомив кореспондент УНН.

Цю історичну подію називають Листопадовий чин, також — Листопадова революція, Листопадовий переворот, Листопадовий зрив, Першолистопадове повстання.

Це повстання було організоване Українською національною радою силами Українських січових стрільців у Королівстві Галичини і Волині, коронній землі Австро-Угорської імперії, з метою встановлення влади Української держави (названої згодом “Західноукраїнська народна республіка” - ред.) на землях, на які вона претендувала.

У результаті утворилася держава площею 70 тис. км², що викликало невдоволення Польщі, яка розв’язала українсько-польську війну 1918-19 років для захоплення Галичини.

Серед учасників дійства були, як дорослі так, і студенти. “Сьогодні у дійстві я представляю польську сторону. Це трохи неприємно, але такий випав жереб. За сценарієм ми маємо сьогодні програти, але в історії, все було по-іншому”- розповів учасник дійства Остап Скаврон.

Подивитися саме дійство, прийшло чимало людей.

"Ми прийшли сюди всією родиною. Це наш обов’язок пам’ятати ті буремні часи боротьби за Львів. Наші діти не все розуміють із сьогоднішнього дійства, але ми їм все пояснимо",- розповів львів’янин Андрій Петрук.

Це вже не перша така історична атракція — події початку листопаду 1918 року у центрі Львова демонструють уже кілька років поспіль.

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